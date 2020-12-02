Ядовитый алкоголь: в Ярославской области разоблачили подпольный завод

ФСБ совместно с СК РФ разоблачили в Ярославской области подпольный завод, где производили поддельные алкогольные напитки. В изготовлении использовали смертельно опасные метиловый и изоамиловый спирты.

В ведомствах сообщили, что для того, чтобы вывезти всю продукцию, необходимо более трех десятков 20-тонных грузовиков. Общая стоимость конфискованного превышает 500 млн рублей.

«Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки», - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что данное производство является крупнейшим из разоблаченных в России за последнее время. По оперативным данным, подпольный завод работал более года.

Руководитель нелегального бизнеса уже находился в федеральном розыске за аналогичное преступление и на данный момент задержан.