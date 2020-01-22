ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста российские спецслужбы рассекретили уникальные материалы об освобождении концлагеря Освенцим. Об ужасах, которые пришлось пережить узникам, свидетельствуют допросы бывших охранников. Эти протоколы составили большинство обнародованных документов.

Факты издевательств противоречат решениям властей Польши. Учитывая, что Освенцим, или как его называли фашисты, Аушвиц, находился на территории польского города, здесь было немало надзирателей-поляков.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше должны состояться 27 января. Однако власти отказались отмечать 75-летие освобождения Варшавы. В Совфеде назвали это «реверансами в пользу фашистских захватчиков».