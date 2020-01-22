Шойгу: на строительство Главного храма ВС РФ перевели пожертвования сотни тысяч россиян

На строительство Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации свои пожертвования внесли сотни тысяч россиян, от президента до простого гражданина. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вступительном слове на совместном заседании художественного и технического советов по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«2020 год объявлен Годом памяти и славы. К 9 Мая приурочено открытие Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - храма Великой Победы. Над его созданием трудились всем миром.Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников - от Президента до рядового гражданина - перечислили средства в специальный фонд», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что вместе с Главным храмом будет открыт филиал Центрального музея Вооруженных Сил с историко-мемориальным комплексом «Дорога памяти».

Этот уникальный проект увековечит подвиг 33 миллионов участников Великой Отечественной войны.