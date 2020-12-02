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Путин открыл саммит ОДКБ

Анна Касаткина
12:27 02.12.2020
Президент РФ в своей речи затронул вопросы вакцинации от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кремлевский пул

Президент России Владимир Путин открыл саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

В своей речи президент отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ вакцины против коронавируса.

«Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги», - сказал Путин.

Путин также затронул тему ситуации в Нагорном Карабахе. Глава РФ отметил, что трехстороннее соглашение о прекращении огня последовательно реализуется, на линии соприкосновения работают миротворцы. По словам Путина, Россия заинтересована в подключении всех партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарной помощи людям в регионе.

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