Путин открыл саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин открыл саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

В своей речи президент отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ вакцины против коронавируса.

«Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины "Спутник V" и ее возможного совместного производства в ваших странах, уважаемые коллеги», - сказал Путин.

Путин также затронул тему ситуации в Нагорном Карабахе. Глава РФ отметил, что трехстороннее соглашение о прекращении огня последовательно реализуется, на линии соприкосновения работают миротворцы. По словам Путина, Россия заинтересована в подключении всех партнеров по ОДКБ и СНГ к гуманитарной помощи людям в регионе.