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Уникальные рассекреченные материалы: что показали на выставке в честь столетия СВР

Игорь Балдин
Анна Берестовая
02:27 21.12.2020
Обычно представленные фотографии и документы находятся закрытом здании, куда допускаются лишь сотрудники СВР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В воскресенье, 20 декабря, отметила свой столетний юбилей Служба внешней разведки. В этот день в 1920-ом году председатель ВЧК Феликс Дзержинский подписал приказ о создании самостоятельного подразделения, направленного на выявление планов враждебных стран, получение технических новинок из-за заграницы и противодействие иностранному шпионажу.

В честь этого события в музей современной истории России привезли часть экспозиции из легендарного Зала истории СВР, самого закрытого музея страны. В этом месте собраны главные реликвии советской и российской разведки. Уникальные артефакты сейчас могут увидеть все желающие. 

Обычно все эти фотографии и документы располагаются в закрытом помещении - здании главного управления. Туда допускают только сотрудников СВР. Более того, есть традиция, что каждый разведчик перед отправкой в зарубежную командировку должен прежде увидеть эту экспозицию.

«Для любого сотрудника нашей службы важным обстоятельством являются традиции, которые передаются из поколения в поколение, - традиции, которые были заложены еще 100 лет назад», - рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Представленные в музее документы рассказывают об истории сразу двух войн: Великой Отечественной и последовавшей за ней холодной. На выставке можно увидеть настоящую портретную галерею разведчиков. Часть из картин была написана самими сотрудниками СВР, которые нередко демонстрировали талант в той или иной сфере искусства.

«Возьмите Абеля - он прекрасный художник. Он, конечно, Фишер, но мы его привыкли называть Абель. И многие, многие другие. Косова, замечательная разведчица, она скульптор. Зоя Воскресенская, ставшая известной уже потом, после того, как она ушла из разведки, - детская писательница», - поделился председатель совета ветеранов СВР Михаил Погудин.

На выставке СВР можно увидеть лица как уже ушедших разведчиков, так и ныне живущих героев. Помимо портретов и документов здесь представлены всевозможные устройства для шпионажа. Для 70-х годов такие гаджеты были настоящим техническим чудом: камера, которую можно спрятать в пачке сигарет, рация в виде отвертки, камень-тайник.

Рассекреченные материалы выставки являются малой частью работы СВР. Чью-то историю раскроют через сто лет, чью-то никогда, но им этого и не нужно. Они рискуют жизнью и защищают страну, как гласит гимн СВР, «Без права на славу во славу Державы».

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