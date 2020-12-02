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Умер актер фильма «Собачье сердце» Борис Плотников

Виктория Ивашечкина
12:26 02.12.2020
В знаменитой киноленте он сыграл доктора Борменталя.
Умер актер фильма «Собачье сердце» Борис Плотников
© Фото: Kino-teatr

Умер актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме 1988 года «Собачье сердце».

Информации о причинах смерти 71-летнего артиста пока нет, передает Telegram-канал издания «Известия». О дате и месте прощания и похорон будет сообщено позже.

Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре. В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение», принесшем ему всесоюзную известность. 

В 1992 году сыграл главную роль заключенного Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова «Литургия оглашенных». Также Плотников сыграл роль иконописца в фильме «Емельян Пугачев» и Петра III в картине «Михайло Ломосов».

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