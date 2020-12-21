Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Ярославском шоссе: есть жертвы

Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе. Как сообщается в паблике московского Дептранса, авария произошла при съезде на внешнюю сторону 94 километра МКАД.

«На Ярославском шоссе в направлении центра произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, погибли два человека», - говорится в сообщении.

В настоящее время из-за ДТП перекрыто движение автомобилей на первой, второй и пятой полосах автомагистрали.