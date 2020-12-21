Вирусолог заявил об уязвимости нового штамма COVID-19 перед «Спутником V»

Глава отдела микробиологии латентных инфекций Центра им. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев рассказал «Звезде» об особенностях нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. По словам ученого, мутация может значительно увеличить распространение инфекции.

«У вируса увеличилась заразность. Условно говоря: если зараженный новым штаммом чихнет в общественном месте, он заразит уже не трех человек, как было со старым штаммом, а десять. Именно поэтому я считаю правильным введение ограничений, которые предотвратят перемещение штамма между странами» - сообщил «Звезде» Зуев.

Вирусолог подчеркнул, что несмотря на мутацию, структура вируса изменилась незначительно. По словам Зуева, новый штамм все также уязвим перед разрабатываемыми вакцинами, включая и разработанный институтом Гамалеи совместно с Минобороны РФ «Спутник V».

Также Зуев призвал россиян соблюдать масочный режим - медицинская маска защищает от микрочастиц слюны, потенциально содержащей вирус, при общении с другими людьми.