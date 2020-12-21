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Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования в школах и детсадах

Ирина Киселенко
21:59 21.12.2020
Новые требования будут действовать до 2027 года.
Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования в школах и детсадах
© Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные правила организации воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Школа должна находиться в пешей доступности: 500-800 метров в городе, 1 километр  в селе, если дальше, то для детей нужно организовать транспорт. В случае, если дети находятся в школе больше четырех часов , то необходимо ввести горячее питание. Учебные часы не могут превышать более 45 минут, на отдых выделяется минимум 10 минут.

Для того, чтобы дети не переутомлялись в среду или четверг должен быть организован облегченный день. На физкультуре упражнения могут занимать минимум 70% урока.

Новые правила коснулись экзаменов. Дети не обязаны ждать экзамен больше получаса, а если экзамен идет больше четырех часов , то их следует покормить. Помимо питания, в школах необходимо ввести отопление, горячую и холодную воду. Инфракрасные обогреватели запрещены.

Такие же правила касаются детских садов и лагерей. В детсадах еще обязательно ежедневно мыть игрушки и регулярно стирать кукольную одежду.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что онлайн-образование в России - это не навсегда, так как страдает качество обучения. Он также отметил, что в школах все еще есть проблема с оборудованием, необходимым для онлайн-обучения. Глава государства рассказал, что в 2021 году все школы в Российской Федерации должны получить доступ к скоростному Интернету. Часть уже оборудована на данный момент, однако в будущем году в состояние готовности должны прийти все общеобразовательные учреждения.

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