Путин сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинской области

Президент России Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего Димы Ащепкова, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Акция призвана помочь семьям, находящимся в трудной ситуации. В своей открытке мальчик написал, что всегда мечтал покататься на коньках на Красной площади с президентом.

«Запросто, сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге» - пообещал президент.

В понедельник Дима со своим папой вышел на центральный каток Москвы, где сыграл в хоккей с Владимиром Путиным.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» запускает проект «Елка желаний» третий год подряд - в рамках акции участники конкурса «Лидеры России» и неравнодушные люди исполнят новогодние желания отправителей открыток.