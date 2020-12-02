В России смертность от COVID-19 побила суточный рекорд

В результате осложнений от коронавирусной инфекции в России умерли еще 589 человек. Как сообщили в оперативном штабе, показатель смертности от COVID-19 за сутки стал рекордным.

Больше всего смертей – 82 -зафиксировано в Санкт-Петербурге, 75 умерших зарегистрировано в российской столице, 32 – в Подмосковье, 26, 20 и 17 смертей зафиксировано в Ростовской области, Красноярском крае и Иркутской области соответственно.

Накануне, 1 декабря, оперативный штаб сообщал о 569 смертях, вызванных осложнениям от коронавируса.

За сутки на 25 345 человек увеличилось число заболевших. Днем ранее этот показатель составлял 26 402. Стоит отметить, что максимальным прирост числа заболевших был зарегистрирован 27 ноября. Тогда реешь шла о 27 543 случаев.

Всего в России заболели коронавирусом 2 347 401 человек. Общее количество умерших превысило 41 тысячу человек, более 1,8 миллиона зараженных излечилось. Темп прироста снизился до 1,1 процента.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано 62,8 миллиона инфицированных. Больше всего случаев заражения в США — 13,2 миллиона. На втором и третьем местах по этому показателю находятся Индия и Бразилия. Россия следует за ними.