Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России смертность от COVID-19 побила суточный рекорд

Светлана Иванова
12:13 02.12.2020
В России за сутки умерли еще 589 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В результате осложнений от коронавирусной инфекции в России умерли еще 589 человек. Как сообщили в оперативном штабе, показатель смертности от COVID-19 за сутки стал рекордным.

Больше всего смертей – 82 -зафиксировано в Санкт-Петербурге, 75 умерших зарегистрировано в российской столице, 32 – в Подмосковье, 26, 20 и 17 смертей зафиксировано в Ростовской области, Красноярском крае и Иркутской области соответственно.

Накануне, 1 декабря, оперативный штаб сообщал о 569 смертях, вызванных осложнениям от коронавируса.

За сутки на 25 345 человек увеличилось число заболевших. Днем ранее этот показатель составлял 26 402. Стоит отметить, что максимальным прирост числа заболевших был зарегистрирован 27 ноября. Тогда реешь шла о 27 543 случаев.

Всего в России заболели коронавирусом 2 347 401 человек. Общее количество умерших превысило 41 тысячу человек, более 1,8 миллиона зараженных излечилось. Темп прироста снизился до 1,1 процента.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано 62,8 миллиона инфицированных. Больше всего случаев заражения в США — 13,2 миллиона. На втором и третьем местах по этому показателю находятся Индия и Бразилия. Россия следует за ними.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.