Полиция бессильна: вооруженные преступники захватили два города в Бразилии
Бандиты закладывают взрывчатку и ведут стрельбу, несколько человек захвачены в заложники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Волна масштабных вооруженных налетов прокатилась по Бразилии. Преступления приписывают неизвестной ранее банде, в составе которой десятки человек.
За последние сутки они совершили несколько ограблений банков и финансовых учреждений в трех городах. Действуют преступники с особой дерзостью, вступают в перестрелки с полицейскими.
СМИ сообщают, что в городах Камета и Крисиум вооруженные люди взяли в заложники несколько человек из числа местных жителей. На улицах царит паника, бандиты обстреливают автомобили. В нескольких местах установлены взрывные устройства. Полиция пока не может взять ситуацию под контроль и никак не комментирует происходящее.