Полиция бессильна: вооруженные преступники захватили два города в Бразилии

Волна масштабных вооруженных налетов прокатилась по Бразилии. Преступления приписывают неизвестной ранее банде, в составе которой десятки человек.

За последние сутки они совершили несколько ограблений банков и финансовых учреждений в трех городах. Действуют преступники с особой дерзостью, вступают в перестрелки с полицейскими.

СМИ сообщают, что в городах Камета и Крисиум вооруженные люди взяли в заложники несколько человек из числа местных жителей. На улицах царит паника, бандиты обстреливают автомобили. В нескольких местах установлены взрывные устройства. Полиция пока не может взять ситуацию под контроль и никак не комментирует происходящее.