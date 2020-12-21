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Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании патриотического движения «Поисковики - школам»

Ирина Киселенко
21:22 21.12.2020
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2021 года.
Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании патриотического движения «Поисковики - школам»
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть вопрос создания Всероссийского патриотического движения «Поисковики – школам». Об этом сообщается на сайте Кремля

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2021 года.

Ранее Михаил Мишустин распорядился выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря. Распоряжения обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, получили федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство. В частности, необходимо обеспечить россиян положенными выплатами. Проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ предстоит Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду до 25 декабря.

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