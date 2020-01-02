В Пентагоне пообещали ответить Ирану в случае угроз американским военнослужащим

Соединенные Штаты будут защищать своих военнослужащих, находящихся в Ираке, и готовы ответить Ирану или подконтрольным ему силам в случае угрозы. Так глава Пентагона прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что исламская республика несет полную ответственность за жертвы или ущерб на военных объектах США.

«Он совершенно прав, в случае нападения ответ сил США будет жестким и мощным», - заявил глава американского оборонного ведомства в интервью Fox News.

Конкретизировать, какие действия могут предпринять США, Эспер не стал.

«Мы ответим на любые шаги со стороны Ирана и его марионеток, а также будем упреждать любые атаки на наши силы или личный состав», - отметил глава Пентагона.

Все это связано с протестами в Ираке, которые проходили в стране с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Они начались после атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате этой операции погибли 25 ополченцев, не менее 50 получили ранения.

В знак протеста демонстранты в Багдаде пытались штурмом взять здание американского посольства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой на здание дипмиссии стоят террористы и союзники Ирана.