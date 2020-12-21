В стране и мире В Италии три человека погибли из-за взрыва на фабрике фейерверков Ирина Киселенко На место происшествия выехали пожарные, саперы и карабинеры. © Фото: Tino Plunert ZB Globallookpress На фабрике фейерверков в итальянском городе Казальбордино произошел взрыв, из-за чего погибли три человека. «Идет эвакуация этого района. Подтверждаю, что есть жертвы: мне сказали, что погибших трое», - сообщил мэр города Филиппо Маринуччи. Из соседнего города также направили вертолет. Причины взрыва пока не уточняются. По сообщению RaiNews известно, что на фабрике работают около сотни сотрудников. Они занимаются восстановлением, обезвреживанием и уничтожением взрывчатых веществ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика