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В Италии три человека погибли из-за взрыва на фабрике фейерверков

Ирина Киселенко
20:55 21.12.2020
На место происшествия выехали пожарные, саперы и карабинеры.
В Италии три человека погибли из-за взрыва на фабрике фейерверков
© Фото: Tino Plunert ZB Globallookpress

На фабрике фейерверков в итальянском городе Казальбордино произошел взрыв, из-за чего погибли три человека.

 «Идет эвакуация этого района. Подтверждаю, что есть жертвы: мне сказали, что погибших трое», - сообщил мэр города Филиппо Маринуччи.

Из соседнего города также направили вертолет. Причины взрыва пока не уточняются.

По сообщению RaiNews известно, что на фабрике работают около сотни сотрудников. Они занимаются восстановлением, обезвреживанием и уничтожением взрывчатых веществ.

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