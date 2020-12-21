ВОЗ: в Великобритании и ЮАР выявлены разные мутации COVID-19

В Великобритании и Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили мутации коронавируса, которые являются разными вариантами COVID-19 . Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«В то же время возник другой вариант, который был идентифицирован в Южной Африке, и у него была одна из тех же мутаций. Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант», - сказала Керкхове, передает РИА Новости.

ВОЗ высказалась о новом штамме COVID-19, найденном в Великобритании на прошлой неделе. В настоящий момент, по заявлению организации, ее специалисты находятся в тесном контакте с британской стороной по поводу данного типа COVID-19. В связи с тем, что в Британии растет число новых заболевших, а также из-за обнаружения нового типа заболевания, премьер страны Борис Джонсон отменил празднование Рождества в Лондоне и запретил массовые собрания людей в городе.

Ранее стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19. Ограничения вступают в силу с 22 декабря.