В Белоруссии Генпрокуратура возбудила дело против Тихановской и членов совета оппозиции

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования СК, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления», - говорится в сообщении.



В ведомстве также отметили, что уголовное дело возбудили «в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Напомним, что массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах - заручилась поддержкой 10,12% избирателей. Власти республики не раз утверждали, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинил страны Запада в том, что они вмешиваются в ситуацию в стране.