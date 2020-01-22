«Активный и искренний человек»: режиссер Эдуард Бояков рассказал про нового министра культуры

Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков оценил назначение министром культуры РФ Ольги Любимовой, которая ранее занимала должность руководителя департамента кинематографии.

«Это такой пост, который нужно воспринимать рационально, рассудительно, время покажет. Любимова - человек, который возглавлял департамент кинематографа, и для нас, театральных людей, это близкое пространство», - отметил Бояков.

Режиссер считает, что Любимова справится с поставленными задачами благодаря своей молодости и энергичности.

«Не могу сказать, что знаю ее близко, но наблюдал, и в том числе наблюдал ее в общении с министром, замминистра, который курировал. Она была очень активным, очень включенным человеком и искренним, мне кажется, это тоже важно», - добавил он.

Бояков вспомнил, что полтора года назад во время кинематографического фестиваля он лично общался с Ольгой Любимовой и сделал вывод, что она «действительно профессионал».

Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.

Министром культуры назначена Ольга Любимова, которая с апреля 2018 года возглавляла Департамент кинематографии Минкульта. Ее прадед по линии матери великий русский актер Художественного театра Василий Иванович Качалов (Шверубович), дед - Вадим Шверубович - театральный деятель, был заведующим постановочной частью МХАТ.