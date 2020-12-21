СК требует арестовать следователя ГУ МВД Москвы за получение особо крупной взятки

Следственный комитет требует арестовать старшего следователя МВД Москвы по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда.

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу», - сказали в суде.

Также по одному делу вместе с Артемьевым проходит предприниматель Дмитрий Ярцев, который подозревается в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Ранее в Саратовской области задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (является подразделением филиала РЖД). Он подозревается в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей.

