СК требует арестовать следователя ГУ МВД Москвы за получение особо крупной взятки
В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения старшему следователю.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Следственный комитет требует арестовать старшего следователя МВД Москвы по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда.
«В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу», - сказали в суде.
Также по одному делу вместе с Артемьевым проходит предприниматель Дмитрий Ярцев, который подозревается в посредничестве во взятке в особо крупном размере.
Ранее в Саратовской области задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (является подразделением филиала РЖД). Он подозревается в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей.