ФАС обвинила Booking.com в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба России потребует от сервиса Booking.com исключить из договоров, заключаемых с гостиницами, условие о паритете как при формировании цен на гостиничные услуги, так и при предоставлении этих услуг. По словам представителей ФАС, данные условия нарушают антимонопольное законодательство. Об этом сообщается на сайте службы.

«ФАС России выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство» - сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Также в службе отметили, что ранее договор не позволял гостиницам устанавливать на других сервисах цены ниже, чем на Booking