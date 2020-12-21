СМИ сообщили о госпитализации актера Алексея Фалилеева после падения со сцены

Актер Алексей Фалилеев, известный по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Бандитский Петербург», был экстренно госпитализирован после падения со сцены во время репетиции в театре БДТ имени Товстоногова. Об этом сообщило издание Starhit.

Он был доставлен в НИИ имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. У актера диагностированы ушиб затылочной части головы и сотрясение мозга.

На данный момент актер задействован в спектакле «Фунт мяса» по пьесе Уильяма Шекспира. Также актер играет в пьесах «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера, «Время женщин» Елены Чижовой и «Лето одного года» по пьесе Эрнеста Томпсона «На Золотом озере».