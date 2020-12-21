На западе Москвы полыхает многоэтажный дом

Пожар произошел в жилой многоэтажке на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Горит квартира в жилом 14-этажном доме на улице Академика Павлова. Жильцы просят о помощи, в доме плотное задымление», - сказал собеседник агентства.

Людей эвакуируют подъемниками из окон и выводят по лестнице. По предварительным данным, квартира горит на 10-м этаже на площади 20 квадратных метров. Информация о происшествии уточняется.