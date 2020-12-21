Собянин: половина московских медиков переболела COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что половина медиков в Москве переболели коронавирусной инфекцией.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», - рассказал Собянин в ходе вручения госнаград группе московских медицинских работников, отличившихся в борьбе с COVID-19.

Врачи вылечили более 550 тысяч человек, в том числе свыше 290 тысяч в стационарах. Полностью вылечили от вируса 572 541 человека, восстановление составляет 76.99%.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил работу военных медиков в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Удалось не допустить вспышки заболеваемости ни на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах Вооруженных сил.