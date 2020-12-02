Вуди Аллен заявил, что хочет снять кино в России

Американский режиссер Вуди Аллен назвал Москву и Санкт-Петербург восхитительными городами. Он заявил, что хотел бы снять кино в одной из российских столиц.

В интервью проекту #VKLive Аллен рассказал, что обычно он начинает работать над фильмом только тогда, когда ему назовут место съемок и пообещают профинансировать проект. Пока что предложений из России, отметил режиссер, не поступало. Кроме того, из-за пандемии он не планирует в ближайшее время покидать свой дом в Нью-Йорке.

«Это прекрасная, удивительная страна», - сказал Аллен о РФ.

В Россию режиссер приезжал много раз.

Вуди Аллену 85 лет. Первым его фильмом стал «Хватай деньги и беги», который вышел в 1969 году. За свою карьеру режиссер снял более 50 картин. Аллен четыре раза становился лауреатом премии «Оскар».