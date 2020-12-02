Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Книги жалоб в магазинах упразднят

Светлана Иванова
11:09 02.12.2020
С сегодняшнего дня в магазинах больше не обязаны предъявлять книги жалоб покупателям. В Минпромторге эту меру называют устаревшим механизмом.
Книги жалоб в магазинах упразднят
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

С сегодняшнего дня в магазинах больше не обязаны предъявлять книги жалоб покупателям. Норма, введенная еще в советское время, была отменена соответствующим постановлением правительства.

Порядка 305 устаревших актов, изданных еще центральными органами власти РСФСР и СССР, утратят официальную силу в декабре. Как отмечает «Парламентская газета», среди них и приказ Министерства торговли СССР от 23 июля 1973 года, а также приказ Минздрава СССР от 12 декабря 1974 года. Эти документы предписывали торговым предприятиям и аптекам иметь книги жалоб.

В соответствии с инструкциями торговые точки были обязаны предоставлять книгу жалоб по первому требованию покупателя. Более того, снабдить его ручкой или карандашом также должны были в магазине или аптеке. Сотрудникам, в чьих действиях жалобщик усмотрел нарушения, следовало немедленно представить начальству объяснительную, пишет «Парламентская газета».

На разбирательство каждой записи выделялся двухнедельный срок. О принятых решениях и мерах также следовало отчитаться в книге жалоб. Делалось это для того, чтобы покупатель мог отследить реакцию на свою претензию.

В рестораны, кафе и столовые жалобные книги вернутся уже с нового года. Новые правила оказания услуг общепита, предполагающие наличие книги жалоб, начнут действовать с 1 января 2021 года.

Тогда как в магазинах их больше не будет. В Минпромторге эту меру называют устаревшим механизмом, который идет вразрез с принципами рыночной экономики. Считается, что покупатель может «проголосовать рублем», отправившись в другой магазин. Форма обратной связи от торговых точек будет работать исключительно по желанию их администрации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.