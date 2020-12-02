Книги жалоб в магазинах упразднят

С сегодняшнего дня в магазинах больше не обязаны предъявлять книги жалоб покупателям. Норма, введенная еще в советское время, была отменена соответствующим постановлением правительства.

Порядка 305 устаревших актов, изданных еще центральными органами власти РСФСР и СССР, утратят официальную силу в декабре. Как отмечает «Парламентская газета», среди них и приказ Министерства торговли СССР от 23 июля 1973 года, а также приказ Минздрава СССР от 12 декабря 1974 года. Эти документы предписывали торговым предприятиям и аптекам иметь книги жалоб.

В соответствии с инструкциями торговые точки были обязаны предоставлять книгу жалоб по первому требованию покупателя. Более того, снабдить его ручкой или карандашом также должны были в магазине или аптеке. Сотрудникам, в чьих действиях жалобщик усмотрел нарушения, следовало немедленно представить начальству объяснительную, пишет «Парламентская газета».

На разбирательство каждой записи выделялся двухнедельный срок. О принятых решениях и мерах также следовало отчитаться в книге жалоб. Делалось это для того, чтобы покупатель мог отследить реакцию на свою претензию.

В рестораны, кафе и столовые жалобные книги вернутся уже с нового года. Новые правила оказания услуг общепита, предполагающие наличие книги жалоб, начнут действовать с 1 января 2021 года.

Тогда как в магазинах их больше не будет. В Минпромторге эту меру называют устаревшим механизмом, который идет вразрез с принципами рыночной экономики. Считается, что покупатель может «проголосовать рублем», отправившись в другой магазин. Форма обратной связи от торговых точек будет работать исключительно по желанию их администрации.