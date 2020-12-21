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Норвежский врач рассказал о работе с экипажем российского траулера, зараженным COVID-19

Алексей Курильченко
19:15 21.12.2020
По словам специалиста, сразу после прибытия судна на борт зашли врачи для проведения тестирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vaclav Pancer, CTK, Globallookpress

Санитарный врач Норвегии Эгил Бовим прокомментировал «Звезде» ситуацию на борту российского траулера «ОМА», где произошла вспышка коронавируса. По его словам, медики разделят членов экипажа на две группы и изолируют зараженных.

«Судно "ОМА" прибыло в гавань вчера. По прибытии его встретили медики и специалисты - они проведут тестирование на коронавирус. Члены экипажа с положительным результатом проведут несколько дней в самоизоляции на борту судна. Мы разделили моряков на две группы - люди с положительным результатом останутся на борту, а с отрицательным останутся на карантине» - сообщил «Звезде».

Ранее директор гавани города Берген, где располагается судно, сообщил, что никто из экипажа судна не покидал его пределов - вероятность заражения кого-либо вне «ОМА» крайне мала.

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