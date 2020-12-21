Норвежский врач рассказал о работе с экипажем российского траулера, зараженным COVID-19

Санитарный врач Норвегии Эгил Бовим прокомментировал «Звезде» ситуацию на борту российского траулера «ОМА», где произошла вспышка коронавируса. По его словам, медики разделят членов экипажа на две группы и изолируют зараженных.

«Судно "ОМА" прибыло в гавань вчера. По прибытии его встретили медики и специалисты - они проведут тестирование на коронавирус. Члены экипажа с положительным результатом проведут несколько дней в самоизоляции на борту судна. Мы разделили моряков на две группы - люди с положительным результатом останутся на борту, а с отрицательным останутся на карантине» - сообщил «Звезде».

Ранее директор гавани города Берген, где располагается судно, сообщил, что никто из экипажа судна не покидал его пределов - вероятность заражения кого-либо вне «ОМА» крайне мала.