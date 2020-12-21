В стране и мире Путин выразил соболезнования родным и близким Курляндского Ирина Киселенко Известному писателю, драматургу и сценаристу было 82 года. © Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Александра Курляндского. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Светлая память об Александре Ефимовиче Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта» , - говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что Александр Курляндский «был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии». Также Владимир Путин напомнил, что работы Александра Ефимовича «стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений». О смерти Александра Курляндского стало известно в понедельник, 21 декабря. С 1968 года писатель в совместной работе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым создавал сценарий мультсериала «Ну, погоди!». В прокат вышли более 40 мультипликационных фильмов, произведенных по сценариям Курляндского. Заслуженный деятель искусств России умер в возрасте 82 лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика