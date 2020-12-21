Сближение Юпитера и Сатурна покажут в прямом эфире

«Великое сближение» самых больших планет Солнечной системы - Юпитера и Сатурна - будет продемонстрировано на прямой трансляции. По данным издания Express, сближение планет является довольно редким астрономическим явлением. Сближение Юпитера и Сатурна и вовсе происходит раз в 400 лет - последний раз оно происходило в 1623 году.

С перспективы Земли планеты сойдутся на орбите около 0.1 градуса друг от друга, что составляет одну пятую от ширины Луны.

Трансляцию редчайшего астрономического события осуществляет платформа Virtual Telescope Project, которая предоставляет свободный онлайн-доступ к телескопам. Отмечается, что телескоп, наблюдающий за «Великим сближением», расположен в Италии. Прямая трансляция доступна на YouТube.