Чайка освобожден от должности генпрокурора России

Совет Федерации в ходе заседания 22 января освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России. Пост нового генпрокурора может занять Игорь Краснов, кандидатуру которого предложил Путин. Решение о его назначении будет принято в течение обсуждения на заседании Совета Федерации.

Юрий Чайка переходит на другую работу. Владимир Путин предложил ему занять пост полномочного представителя в СКФО.

Игорь Краснов с 2016 года был заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Члены комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также по обороне и безопасности единогласно проголосовали за кандидатуру Краснова по вопросу о его новом назначении.