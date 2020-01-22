Чайка освобожден от должности генпрокурора России
На пост нового генпрокурора предложен Игорь Краснов. Решение о его назначении будет принято в ходе заседания Совета Федерации.
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Совет Федерации в ходе заседания 22 января освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России. Пост нового генпрокурора может занять Игорь Краснов, кандидатуру которого предложил Путин. Решение о его назначении будет принято в течение обсуждения на заседании Совета Федерации.
Юрий Чайка переходит на другую работу. Владимир Путин предложил ему занять пост полномочного представителя в СКФО.
Игорь Краснов с 2016 года был заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Члены комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также по обороне и безопасности единогласно проголосовали за кандидатуру Краснова по вопросу о его новом назначении.