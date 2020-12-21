В Кургане вспыхнул ангар на площади 1000 квадратных метров

В здании ангара в Кургане произошло возгорание - площадь горения составляет 1000 квадратных метров. Сотрудники пожарной службы уже приступили к тушению. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

На месте работают около 60 человек и 18 единиц техники. Также для тушения к ангару прибыл пожарный поезд.

В службе отметили, что информации о пострадавших и погибших не поступала.