«Неторопливый интеллигент»: Норштейн рассказал, каким ему запомнился Курляндский

Писатель Александр Курляндский являл собой состояние высокой интеллигентности. Об этом заявил режиссер мультипликационного кино и художник-мультипликатор Юрий Норштейн. Он напомнил, что по образованию Курляндский - человек науки, и это всегда чувствовалось при общении с ним.

«О таком его свойстве собой являть состояние высокой интеллигентности. Вот какое ощущение у меня от него и было всегда, и остается в памяти», - пояснил Норштейн в комментарии «Звезде».

Мультипликатор подчеркнул, что ни во внешности, ни в поведении Курляндского никогда не было ничего общего с теми произведениями и образами, которые он создавал.

«Что меня поражало в Саше - это то, что он не был внешне и по поведению похож на свои фильмы. Как правило, автор отражает своей внешностью, своим поведением то, что он делает. Но здесь произошло несовпадение его образа, его неторопливого поведения», - указал Норштейн.

О смерти Александра Курляндского стало известно в понедельник, 21 декабря. С 1968 года писатель в совместной работе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым создавал сценарий мультсериала «Ну, погоди!». В прокат вышли более 40 мультипликационных фильмов, произведенных по сценариям Курляндского. Заслуженный деятель искусств России умер в возрасте 82 лет. Коллеги Александра Курляндского вспоминают о нем как об очень добром и талантливом человеке.