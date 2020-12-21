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AstraZeneca назвала две цели сотрудничества с центром Гамалеи по COVID-19

Ирина Киселенко
17:39 21.12.2020
Совместив две вакцины, можно достичь еще большей эффективности, убеждены в компании.
AstraZeneca назвала две цели сотрудничества с центром Гамалеи по COVID-19
© Фото: Corner, Fotogramma, Globallookpress

AstraZeneca преследует две главных цели в сотрудничестве с центром им. Гамалеи, РФПИ и компанией «Р-Фарм». Об этом сообщил главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

«Первая - дать специалистам из сферы здравоохранения, врачам и медсестрам возможность использовать любую из двух вакцин как для первой инъекции, так и для второй, чтобы было проще. В противном случае им необходимо знать, какая вакцина использовалась в первый раз. А так применение вакцин значительно упрощается», - рассказал Сорио RT.

Вторая цель сотрудничества - по возможности повысить эффективность вакцин, совместив их. Сорио отметил, что многие компании борются с вирусом, пытаются создать вакцину первыми, однако в одиночку невозможно произвести такое количество препарата, которого хватило бы всему миру.

Он также уточнил, что для вакцинации большинства людей понадобится очень много разных вакцин. Препараты же, по словам Сорио, не должны стоить дорого, чтобы любой человек смог их приобрести.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против обнаруженной в Европе новой мутации COVID-19.  Он также добавил, что вакцина уже неоднократно показывала свою эффективность, несмотря на предыдущие мутации.

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