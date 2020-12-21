Минздрав: отмена авиарейсов в Британию позволит защитить здоровье россиян
Ситуация с COVID-19 находится под контролем Роспотребнадзора.
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В пресс-службе Минздрава России заявили о том, что решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией с 22 декабря было принято для сохранения здоровья россиян.
«Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян», - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что решение о прекращении авиасообщения было принято после появления информации о возникновении в Великобритании нового штамма COVID-19. По мнению представителей Роспотребнадзора, нaблюдaемые мутaции редко влияют нa вирусную приспособленность и почти никогдa не влияют нa клинический исход - ситуация находится под контролем ведомства.