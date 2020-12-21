В пресс-службе Минздрава России заявили о том, что решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией с 22 декабря было принято для сохранения здоровья россиян.

«Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что решение о прекращении авиасообщения было принято после появления информации о возникновении в Великобритании нового штамма COVID-19. По мнению представителей Роспотребнадзора, нaблюдaемые мутaции редко влияют нa вирусную приспособленность и почти никогдa не влияют нa клинический исход - ситуация находится под контролем ведомства.