В кабмине одобрили проект предоставления Белоруссии кредита на 1 млрд долларов

Российское правительство приняло решение об одобрении проекта соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на сумму один миллиард долларов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минфином России... и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», - говорится в тексте документа.

Предоставление кредита в 2020-2021 годах будет осуществлено двумя траншами. Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.