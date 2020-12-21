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В кабмине одобрили проект предоставления Белоруссии кредита на 1 млрд долларов

Алексей Курильченко
17:31 21.12.2020
Предоставление кредита будет осуществлено двумя траншами.
В кабмине одобрили проект предоставления Белоруссии кредита на 1 млрд долларов
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Российское правительство приняло решение об одобрении проекта соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на сумму один миллиард долларов. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минфином России... и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», - говорится в тексте документа.

Предоставление кредита в 2020-2021 годах будет осуществлено двумя траншами. Документ был подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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