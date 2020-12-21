Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе
Сергей Шнуров дает по два частных выступления в месяц, однако от концертов непосредственно в новогоднюю ночь отказывается.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его участие в корпоративах. По словам музыканта, его выступление в частном порядке обойдется в 11,5 миллиона рублей.
Всего Шнуров дает по два частных выступления в месяц, однако от концертов в новогоднюю ночь отказывается. Лидер группировки «Ленинград» также отметил, что не заметил снижения спроса на концерты на корпоративах во время пандемии коронавируса.
«Работа есть. У меня все в порядке», - признался он в интервью ТАСС.
Ранее Владимир Путин рассказал Сергею Шнурову, как избежать использования мата во время общения. Этим секретом глава государства поделился на большой пресс-конференции. Путин посоветовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска».