Опубликовано видео демонтажа испугавшего жителей Нововоронежа памятника Аленке

Власти Нововоронежа начали демонтаж памятника Аленке, который испугал местных жителей. Негативные отзывы людей, которые сравнили скульптуру с героями из фильмов ужасов, довели до инициаторов проекта.

Открытие памятника состоялось 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Аленовка.

По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где и было основано село. Некоторое время спустя Аленку убил разбойник, а поселение назвали в честь девушки Новая Аленовка. Сейчас на его месте находится город Нововоронеж.

После демонтажа Аленку поместят на склад администрации. Дальнейшее решение о судьбе памятника пока не принято.