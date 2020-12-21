«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон на неделю

Представитель компании «Аэрофлот» Михаил Демин сообщил о том, что рейсы в Лондон с 22 декабря отменены на семь дней. Он отметил, что деньги за билеты будут возвращены в полном размере.

«"Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на семь дней. Отмена произведена в соответствии с решением штаба правительства. Возврат осуществляется в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты», - сказал журналистам Демин.

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19. Появление штамма тщательно изучается оперативным штабом. По итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.