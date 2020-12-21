Археологи обнаружили гвоздь с места распятия Иисуса Христа

Группа чешских археологов утверждает, что обнаружила часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос в средневековом монастыре на юге страны. О находке сообщило издание iDNEZ. Как сообщил археолог Иржи Шинделарж, артефакт был скрыт в нише одной из монастырских стен.

«В нише была найдена дароносица, в который находился кусок кованного гвоздя длиной шесть сантиметров. Речь идет об одном из гвоздей, которым к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос», — цитирует слова ученого издание.

По мнению археолога, дароносица выполнена из ценных сортов дерева и изготовлена не позднее первой половины пятого века. Также была найдена золотая табличка с латинскими буквами IR. Археологи считают, что это означает Iexus Rex — «Король Иисус».

Шинделарж подчеркнул, что значимость находки невозможно переоценить - она является важным открытием с точки зрения науки и христианства. Артефактами уже заинтересовались иерархи католической Церкви.