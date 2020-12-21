Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Археологи обнаружили гвоздь с места распятия Иисуса Христа

Алексей Курильченко
17:02 21.12.2020
Артефакт был найден в древнем чешском монастыре.
Археологи обнаружили гвоздь с места распятия Иисуса Христа
© Фото: KlasterMilevsko, Facebook

Группа чешских археологов утверждает, что обнаружила часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос в средневековом монастыре на юге страны. О находке сообщило издание iDNEZ. Как сообщил археолог Иржи Шинделарж, артефакт был скрыт в нише одной из монастырских стен.

«В нише была найдена дароносица, в который находился кусок кованного гвоздя длиной шесть сантиметров. Речь идет об одном из гвоздей, которым к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос», — цитирует слова ученого издание.

По мнению археолога, дароносица выполнена из ценных сортов дерева и изготовлена не позднее первой половины пятого века. Также была найдена золотая табличка с латинскими буквами IR. Археологи считают, что это означает Iexus Rex — «Король Иисус».

Шинделарж подчеркнул, что значимость находки невозможно переоценить - она является важным открытием с точки зрения науки и христианства. Артефактами уже заинтересовались иерархи католической Церкви.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:51 ОПК
Видео
Два полка РВСН в 2021 году будут перевооружены на «Ярсы»
15:08 Армия
Видео
Шойгу заявил, что в 2021 году в Севастополе начнут строить радиолокационную станцию «Яхрома»
14:54 Армия
На «Армии-2020» Россия подписала контракты на сумму более 380 млн долларов
14:24 Армия
Шойгу назвал место России в рейтинге по затратам на оборону
14:00 Армия
Минобороны РФ получило пять модернизированных стратегических бомбардировщиков
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники
Видео
Ил-114-300 и МС-21: почему новые российские самолеты стали авиационным прорывом
Видео
Путин назвал «космической» скорость изменения вооружений
Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал с ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра
Гинцбург объяснил Путину, почему в одной семье не все заболевают коронавирусом
Огонь из Т-72Б3: танкисты ЗВО провели первые боевые стрельбы в новом учебном году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.