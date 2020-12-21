NASA натаскивает роботов-собак для отправки на Марс

NASA задумалось об отправке на Марс робота-собаки. Для этих целей устройство под названием Spot от Boston Dynamics сначала придется модифицировать, оснастив искусственным интеллектом и набором сенсорного оборудования.

Как сообщает Daily Star, робот-собака по кличке Au-Spot обратила на себя внимание ученых национального аэрокосмического агентства США своими техническими характеристиками. Так, она способна приникать в узкие пещеры, взбираться по крутым склонам и подниматься в случае падения.

Эти особенности делают Au-Spot гораздо более мобильной по сравнению с современными марсоходами, которые работают преимущественно на ровной поверхности и не могут исследовать труднодоступные территории Марса.

Несколько усовершенствованных «марсианских собак» уже проходят тестирование в Калифорнии в условиях, имитирующих ландшафт Красной планеты.

Ученые обращают внимание на вес таких роботов. Так, Au-Spot в 12 раз легче традиционного марсохода. Кроме того, устройство способно двигаться по поверхности Марса со скоростью 5 км/ч против, например, скорости в 0,14 км/ч, которую развивает марсоход Curiosity.

Главной задачей роботов-собак станет исследование пещер и подземных туннелей на поверхности Красной планеты и разработка соответствующих карт.