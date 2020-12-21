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На Дальнем Востоке улучшат условия для инвесторов

Ирина Киселенко
16:44 21.12.2020
Для получения льготных кредитов будет снижена ставка.
На Дальнем Востоке улучшат условия для инвесторов
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

В России смягчат условия для получения бизнесом льготных кредитов на Дальнем Востоке, а также снизят ставку по ним более чем в два раза. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы улучшаем инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий для бизнеса», - заявил глава кабмина.

Он также добавил, что на Дальнем Востоке получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 миллионов рублей.

Ранее Михаил Мишустин распорядился выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря. Распоряжения обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, получили федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство. В частности, необходимо обеспечить россиян положенными выплатами. Проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ предстоит Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду до 25 декабря.

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