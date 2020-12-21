Суд запретил вывозить танк Т-34 из сквера Морозова в Брянске

Арбитражный суд Брянской области отклонил иск 85-го ремонтного завода по требованию продать макет танка Т-34, расположенный в брянском сквере имени А.А. Морозова. Согласно решению суда, продажа исторического наследия в счет погашения долга является умалением значения подвига при защите Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее завод отдал Бежицкой районной администрации 296 боевых реликвий для организации выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо танка Т-34 завод передал модели и макеты военной техники, знамена, макеты орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов и мемориальные доски.

Позже на заводе началось конкурсное производство - управляющий Сергей Богданов потребовал вернуть реликвии и включить их в общую конкурсную массу имущества, подлежащего распродаже.

Суд принял решение признать переданные реликвии историческим наследием и исключить возможность их продажи - по решению суда к предметам истории «должны иметь доступ все желающие», а требование управляющего не может быть выполнено.