Путин высоко оценил работу военных медиков в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу военных медиков в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Взять хотя бы участие Минобороны в борьбе с пандемией. Действительно хорошо (военные. - Прим. ред.) медики отработали, чувство гордости возникает за них».

Путин также отметил, что была хорошая организация и методики, и «протоколы (лечения) правильные, подчас даже эффективнее, чем в гражданской сфере. Вовремя и в хорошем качестве все сделано», - подчеркнул Путин. Удалось не допустить вспышки заболеваемости ни на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, ни в рядах Вооруженных сил.

«И задачи все выполнили по подготовке войск, по выпуску необходимой техники предприятиями ОПК», - добавил президент.

На 21 декабря 2020 года в России зафиксировано 2 877 727 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 29 350 человек.