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Елочка, гори: красноярские пожарные намеренно сожгли новогодние деревья

Анна Панцулая
11:55 02.12.2020
Дерево, выполненное из некачественных материалов, сгорело за 30 секунд.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Paul Zinken, dpa, Globallookpress

Красноярские пожарные сняли на видео проведенный ими эксперимент, в ходе которого они сожгли три елки, чтобы показать последствия некачественной проводки, а также сравнить скорость горения разных материалов. Одна из елей была живой, другая была изготовлена из трудногорючих материалов. Третья «участница» эксперимента была самой низкобюджетной, произведенной из легковоспламеняющихся материалов.

В ходе эксперимента выяснилось, что наиболее медленно горит искусственная ель, выполненная из качественного пластика. Огонь справился с ней за 4 минуты. 1,5 минуты было достаточно для того, чтобы сгорела живая ель с учетом должного ухода, ежедневного полива. А вот декоративное дерево, выполненное из легкогорючих материалов, горело быстрее остальных - всего 30 секунд.

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