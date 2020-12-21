Шойгу подчеркнул важность работы российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха

Министр обороны России Сергей Шойгу положительно оценил работу российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что при их присутствии не было допущено ни одного серьезного инцидента.

«В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах», - сообщил министр на итоговом заседании коллегии Минобороны РФ.

Также, по словам Шойгу, поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору и произведен обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Нагорном Карабахе. Глава государства подчеркнул, что военнослужащие рискуют своими жизнями для восстановления мирной обстановки на конфликтной территории.