Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна признали виновным в совершении коррупционных преступлений. Соответствующее решение принял Подольский городской суд Московской области, где сейчас происходит заседание по делу о мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений экс-чиновника.

«Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», - заявила судья Татьяна Юферова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 50 миллионов рублей, а также взысканию с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья 64 миллиона рублей.

Наказание для Шестуна будет озвучено во время заключительной части заседания.

Бывшего чиновника задержали в июне 2018 года. Шестуна заподозрили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.