Путин: Россия пока не получила от США ответ о возможности продления СНВ-3

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия не получила от США ответа на вопрос о возможности продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом российский лидер сообщил в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«Нет определенности и в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности продлить данное соглашение, однако ответа от США так и не получила. Также Путин напомнил о том, что США вышли из договоров по открытому небу, ракетам средней и меньшей дальности и ПРО. По мнению президента, разрыв договоренностей происходил «под надуманными предлогами» - данные действия приводят к деградации системы мирового контроля над вооружениями.