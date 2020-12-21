В стране и мире В Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днем Ирина Киселенко Руководителям всех петербургских организаций рекомендовано предоставить работникам выходной 31 декабря. © Фото: Elena Dunn,Global Look Press Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Для всех руководителей организаций рекомендовано предоставить работникам выходной 31 декабря. Рабочий день для сотрудников исполнительных органов государственной власти переносится на субботу, 26 декабря. «Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома», - цитирует пресс-служба слова губернатора. Ранее Александр Беглов сообщил, что ежедневный рост числа заболевших коронавирусной инфекций удалось затормозить. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика