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В Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днем

Ирина Киселенко
15:25 21.12.2020
Руководителям всех петербургских организаций рекомендовано предоставить работникам выходной 31 декабря.
В Санкт-Петербурге 31 декабря объявили выходным днем
© Фото: Elena Dunn,Global Look Press

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Для всех руководителей организаций рекомендовано предоставить работникам выходной 31 декабря. Рабочий день для сотрудников исполнительных органов государственной власти переносится на субботу, 26 декабря.

«Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома», - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Ранее Александр Беглов сообщил, что ежедневный рост числа заболевших коронавирусной инфекций удалось затормозить.

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