«Настоящее самоубийство»: Захарова оценила статью премьера Польши о Второй мировой

Мария Захарова жестко осудила статью о Второй мировой войне премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого для издании Politico, в которой он фальсифицирует действия СССР.

«Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны», - говорится в заявлении официального представителя МИД на странице в Facebook.

Среди этого оказались утверждения о 45-летней оккупации, «стоившей миллионы жизней» после окончания войны и то, что Советская Армия не освобождала Варшаву от немецких войск.

При том, что об этом событии напоминают научные труды и десятки монографий, основанные на документах и свидетельствах очевидцев, отметила дипломат.