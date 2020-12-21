Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией
Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели.
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В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Ограничения вступают в силу с 22 декабря. Появление нового штамма COVID-19 в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.
Ранее Роспотребнадзор прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Мутации ожидаемы для вирусов, они редко влияют на вирусную приспособленность.