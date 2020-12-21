Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Ограничения вступают в силу с 22 декабря. Появление нового штамма COVID-19 в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Мутации ожидаемы для вирусов, они редко влияют на вирусную приспособленность.