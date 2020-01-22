Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора РФ

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генерального прокурора России.

В среду, 22 января, Совфед поддержал его назначение на этот пост. За кандидатуру Краснова единогласно проголосовали 163 сенатора. Также члены Совфеда освободили от должности генпрокурора Юрия Чайку.

Выступая в Совете Федерации, Краснов рассказал, что основными направлениями работы надзорного ведомства под его руководством станут защита ветеранов, пенсионеров, инвалидов и детей. Еще одно направление его деятельности - защита трудовых прав.

Также Генпрокуратура собирается разработать превентивные меры, которые позволяют обеспечить прозрачность расходования госсредств.

Напомним, 20 января Владимир Путин предложил освободить от должности генпрокурора Чайку и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.